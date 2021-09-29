وزير خارجية السعودية أمام الأمم المتحدة: ندعم ضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي

2021/09/29 | 07:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان على موقف بلاده الداعم للجهود الدولية الساعية لضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، وذلك في كلمة عبر "فيديو كونفرنس" ألقاها في ‏الاجتماع رفيع المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة الي

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