وزير الداخلية يعلن نجاح خطة الأربعين وارتفاع عدد الزائرين الى 17 مليوناً

2021/09/29 | 08:15 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، نجاح الخطة الأمنية لزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

وأكد الغانمي ان عدد زائري كربلاء المقدسة وصل إلى 17 مليون زائر.

وكانت العتبة العباسية قد أعلنت في وقت سابق ان عدد الزائرين بلغ حتى منتصف نهار امس أكثر من 16 مليوناً و327 الف زائر.

على صعيد متصل اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، عن نجاح الخطة الامنية لزيارة الأربعينية

وذكرت القيادة في بيان، ان «قيادة العمليات المشتركة اعلنت عن نجاح الخطة الخاصة بزيارة اربعينية الامام الحسين ( عليه السلام )والتي تكللت بالنجاح بفضل القوات الامنية».

واضاف البيان، انه»تم تطبيق كافة الاوامر والوصايا الخاصة بالخطة الامنية للزيارة وتفعيل الجهد الاستخباري والخدمي من خلال فتح جوال خاص بقيادة العمليات المشتركة منذ اكثر من اسبوعين وبحضور شخصي من قبل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبد الامير الشمري الذي اشرف بنفسه على سير العمل الامني ومساهمة خلية الاعلام الامني بتغطية الشعائر الدينية من خلال تسهيل عمل الاعلاميين من داخل وخارج العراق».

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