إعلان نجاح جميع الخطط الأمنية والصحية والخدمية لزيارة الأربعين

أعلن مصدر مسؤول في العتبة الحسينية المقدسة، نجاح جميع الخطط الأمنية والصحية والخدمية لزيارة الأربعين في محافظة كربلاء.
وأشار المصدر الى ان أكثر من 100 ألف زائر عربي وأجنبي من 20 دولة شاركوا في الزيارة. وكانت العتبة الحسينية أعلنت ان مراسيم زيارة أربعينية الإمام الحسين {ع} جرت بإنسيابية عالية ولم تشهد أي خروقات وان التوسعة الخاصة بالأضرحة المطهرة ساهمت بإستيعاب الأعداد الكبيرة للزائرين وخاصة صحن العقيلة زينب {ع}.
بدوره، أثنى رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير يار الله على دور الحشد الشعبي في تأمين زيارة الأربعين
وأشاد يار الله ، بعد زيارته إلى قيادة عمليات الفرات الأوسط والتقى باللواء علي الحمداني حيث ناقشوا سير الخطة الأمنية ودور الحشد المبذول طيلة أيام الزيارة والجهد الفني.
من جهته قال قائد عمليات الفرات الأوسط في الحشد الشعبي اللواء علي الحمداني ان «هناك تعاونا وديا بين قوات الجيش وقوات الحشد الشعبي وهذا يدل على التنسيق العالي والمحبة العالية والاحترام العالي بين القوات المشتركة بصورة عامة « .
حيث تأتي هذه الزيارات على هامش الاجتماعات التي اجريت أمس الاثنين في كربلاء المقدسة من أجل الحفاظ على أمن المحافظة وتسهيل إجراءات الزيارة الأربعينية.
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