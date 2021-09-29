إعلان نجاح جميع الخطط الأمنية والصحية والخدمية لزيارة الأربعين

2021/09/29 | 08:15 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مصدر مسؤول في العتبة الحسينية المقدسة، نجاح جميع الخطط الأمنية والصحية والخدمية لزيارة الأربعين في محافظة كربلاء.

وأشار المصدر الى ان أكثر من 100 ألف زائر عربي وأجنبي من 20 دولة شاركوا في الزيارة. وكانت العتبة الحسينية أعلنت ان مراسيم زيارة أربعينية الإمام الحسين {ع} جرت بإنسيابية عالية ولم تشهد أي خروقات وان التوسعة الخاصة بالأضرحة المطهرة ساهمت بإستيعاب الأعداد الكبيرة للزائرين وخاصة صحن العقيلة زينب {ع}.

بدوره، أثنى رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير يار الله على دور الحشد الشعبي في تأمين زيارة الأربعين

وأشاد يار الله ، بعد زيارته إلى قيادة عمليات الفرات الأوسط والتقى باللواء علي الحمداني حيث ناقشوا سير الخطة الأمنية ودور الحشد المبذول طيلة أيام الزيارة والجهد الفني.

من جهته قال قائد عمليات الفرات الأوسط في الحشد الشعبي اللواء علي الحمداني ان «هناك تعاونا وديا بين قوات الجيش وقوات الحشد الشعبي وهذا يدل على التنسيق العالي والمحبة العالية والاحترام العالي بين القوات المشتركة بصورة عامة « .

حيث تأتي هذه الزيارات على هامش الاجتماعات التي اجريت أمس الاثنين في كربلاء المقدسة من أجل الحفاظ على أمن المحافظة وتسهيل إجراءات الزيارة الأربعينية.

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