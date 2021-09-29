باسم قاسم: النفط مطالب بكسر نحس التعادلات

2021/09/29 | 08:15 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ متابعة

أوضح مدرب النفط باسم قاسم أن الفريق مطالب بكسر نحس التعادلات الذي رافقه في المباراتين الماضيتين من الدوري وضرورة حصد النقاط الثلاث بمواجهة الكرخ بعد غد في الجولة الثالثة من المسابقة.

وقال قاسم: «المباراة المقبلة أمام الكرخ يوم الخميس المقبل ستكون تحديا لفريقنا من أجل الخروج من نحس التعادلات بعد أن خرجنا بنقطتين أمام نفط ميسان في الجولة الأولى والتعادل مع نوروز في الجولة الثانية».

وأشار: «الفريق لم يكن سيئا بل افتقد إلى اللمسة الأخيرة بسبب غياب قوته الضاربة حيث عانينا من الإصابات وغياب المهاجمين وليد كريم وموسى عدنان، لكن الفريق مطالب بالنقاط الثلاث لأنها ستدفعه عدة مراكز في لائحة الترتيب».

وبين: «رغم أن النفط لم يسجل في المباراتين الماضيتين، لكن بالمقابل حافظ على نظافة شباكه وعلينا أن نحافظ على قوة وصلابة الدفاع بالمقابل العمل على تنشيط الخط الأمامي».

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