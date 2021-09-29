2021/09/29 | 08:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني ذكر حميد الشايجي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية واعي بالسعودية أن دراسة أعدتها مها المنيف، أظهرت أن نسبة الرجال الذين يتعرضون لـ “التعنيف” من قبل زوجاتهم في البلاد تصل إلى 5%.ولفت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 5‎%‎ من السعوديين يتعرضون لعنف الزوجات المركز الخبري الوطني.

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