2021/09/29 | 08:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني قال وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، إن الاتحاد الأوروبي يطبق معايير مزدوجة تجاه خط نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا “السيل الشمالي-2”.وأضاف الوزير الهنغاري: “نحن لسنا جزءا من هذا المشروع، ولكن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هنغاريا تتهم الاتحاد الأوروبي بازدواجية المعايير المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هنغاريا تتهم الاتحاد الأوروبي بازدواجية المعايير) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هنغاريا تتهم الاتحاد الأوروبي بازدواجية المعايير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).