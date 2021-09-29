قوى تونس التقدمية أمام مسؤوليتها التاريخية - جلبير الأشقر

2021/09/29 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلبير_الأشقر قبل شهرين ونيّف، قام الرئيس التونسي قيس سعيّد، مدعوماً من قِبَل الأجهزة المسلحة، بتنفيذ انقلابه على الدستور التونسي والمؤسسة البرلمانية الناتجة عن انتخابات حرّة لم يشكك أحد بشفافيتها، مهما قيل من جهة أخرى عن الأزمة السياسية المتمثلة بغياب قوة تثق غالبية الشعب التونسي بتصميمها وقدرتها على التصدّي لمشاكل البلاد الاجتماعية والاقتصادية.



وكما هو معهود في التاريخ، فإن الفراغ السياسي مقروناً بالسخط ا ......





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