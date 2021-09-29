الملك ميداس، ونفتالي بينت! - توفيق أبو شومر

2021/09/29 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#توفيق_أبو_شومر كثيرون استمعوا إلى خطاب، رئيس وزراء إسرائيل الجديد، نفتالي بينت، يوم 27-9-2021م، ولكنهم لم ينتبهوا إلى جملة قالها في ثنايا الخطاب، وهو يتحدث عن السلاح النووي الإيراني، باعتباره كارثة عالمية، قال: "إنَّ إنتاج السلاح النووي الإيراني، لا يُشبه (لمسة الملك ميداس) السحرية، بل هو لمسة كارثية على العالم"قبل أن أسرد موجزا عن أسطورة لمسة الملك ميداس، فإنني أعتقد أن، نفتالي بينت خضع لدورة تدريبية مكثفة ......





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