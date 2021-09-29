كمين محكم للامن الوطني يودي بحياة انتحاريين اثنين في الطارمية (صور)

2021/09/29 | 08:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذ جهاز الامن الوطني دائرة امن بغداد، اليوم الاربعاء، واجب امني شمالي العاصمة بغداد، اسفر عن مقتل انتحاريين اثنين.

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن قواته "ِشرعت بتفيذ واجب في بستان البو محسن بمنطقة الطارمية شمالي بغداد، وتم نصب كمين في الساعة ٣٠٠ اسفر عن قتل الانتحاري الاول المرفق صورته ادناه".

وتابع، "ايضا تم قتل الثاني لكن لم نستطع ان نسحب الجثة".

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