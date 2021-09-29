لجنة اعمار الموصل : استكمال اجراءات القرض الفرنسي لتأهيل المطار

2021/09/29 | 08:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت اللجنة العليا لإعمار مطار الموصل، الاربعاء ، إستكمال إجراءات القرض الفرنسي، الخاص بتأهيل المطار، مؤكدةً أنها ستوقع عقد العمل خلال الأيام القادمة.وأوضحت اللجنة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن اللجنة العليا لإعمار الموصل عقدت اجتماعا مع السفير الفرنسي وسلطة الطيران المدني وبحث الملفات الخاصة بإعمار مطار الموصل وتذليل كافة المعوقات التي اعترضت الوصول الى الاجراءات الخاصة بإكمال اعمار مطار الموصل".

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