واشنطن تجري اتصالات مع أوبك حول أسعار النفط

2021/09/29 | 08:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن البيت الأبيض، اجراء اتصالات مع بلدان منظمة "أوبك" لمناقشة اسعار النفط ومعالجة كلف الخام.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي: "استمرار الاتصالات مع بلدان منظمة "أوبك" حول أسعار النفط، وبحث جميع السبل المتاحة لمعالجة كلفة الخام".وأضافت، أن واشنطن تواصل العمل مع الشركاء الدوليين بمن فيهم "أوبك" حول أهمية الأسواق التنافسية والتسعير بالإضافة إلى الجهود المبذولة لدعم التعافي الاقتصادي.وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تعمل على كافة الجبهات لخفض أسعار النفط، وأضافت: "أؤكد لكم أننا لا نتفاعل مع "أوبك" فحسب، بل ندرس كل الاحتمالات لخفض كلفة النفط".

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