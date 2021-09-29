معلومات عن زيارة سرية للفيفا إلى العراق

2021/09/29 | 08:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

يواصل وفد لجان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" زياراته التفقدية الى المنشآت الرياضية والبنى التحتية في مدينة البصرة تمهيدا لرفع الحظر بصورة كلية عن الملاعب العراقية.

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وبالرغم من السرية التامة التي تؤطر زيارة لجنة التفتيش الدولية وغياب التغطيات الإعلامية، الا ان المعلومات الأولية التي نشرتها "الوكالة الرسمية" وتابعها "ناس"، من مصادرها الموثوقة تؤكد أن "الانطباعات ايجابية للغاية باستثناء ملاحظات بسيطة سجلها وفد الاتحاد الدولي في يومه الأول بالمحافظة وجرى تدوينها من قبل وزير الشباب والجهات الرسمية في البصرة بغية العمل على معالجتها باسرع وقت ممكن".

ومن المرجح ان تعقد اليوم سلسلة اجتماعات جديدة مشتركة بين وزير الشباب والوفد المرافق له واعضاء لجنة التفتيش من اجل الوصول الى رؤى موحدة تصب في صالح استعادة العراق لحقه الطبيعي في اللعب على ارضه وبين جماهيره، لاسيما ان اسباب الحظر قد تهاوت بفضل الاستقرار الأمني الكبير الذي تعيشه البصرة وبقية مدننا.

ومن المؤمل ان يواصل وفد "الفيفا" زياراته التفقدية للبنى التحتية والمنشآت الرياضية في البصرة من اجل الاطلاع عن كثب على جاهزيتها وتأشير الجوانب التي تحتاج إلى المعالجة قبل رفع التقرير النهائي الى الاتحاد الدولي الذي سيصدر بدوره توصياته خلال الاسبوعين المقبلين كأقصى تقدير.

تجدر الاشارة الى ان وفد لجان الاتحاد الدولي وصل الى البصرة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول الاثنين وسيختتم زيارته للمدينة يوم غد الخميس.

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