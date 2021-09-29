الخفاجي: بيكر هيوز ستباشر اعمالها مطلع الشهر المقبل

2021/09/29 | 09:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، أن شركة بيكر هيوز الامريكية ستباشر اعمالها بحقلي الغراف والناصرية مطلع الشهر المقبل.

وقال الخفاجي في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "شركة بيكر هيوز الاميركية تباشر مطلع الشهر المقبل العمل باكبر مشروع استثماري في ذي قار، لاستخراج الغاز من حقلي الغراف والناصرية، ضمن اتفاف ابرم مع الشركة بطاقة تصل الى نحو 200 مليون قدم مكعب يوميا وقد تسد 20 % من حاجة السوق المحلية للغاز".

واضاف أن "المشروع سينعكس ايجابا على تحسن الطاقة الكهربائية في المحافظة، التي تضم واحدة من اكبر المحطات الغازية لانتاج الكهرباء"، لافتا إلى أنه "سيحيي عددا من المصانع والمعامل التي تعمل على الغاز السائل، والتي توقف بعضها نتيجة النقص في امدادات الغاز."

وبين الخفاجي أن "الحكومة المحلية في محافظة ذي قار اشترطت على الشركة أن يكون التوظيف في المشروع للايادي العاملة في المحافظة، ما يعني توفير مئات فرص العمل للعاطلين، لاسيما من خريجي اختصاصات الغاز والنفط"، موضحا أن "استثمار حقلي الناصرية والغراف يمثل نقلة نوعية في مجال التحول نحو إنتاج الطاقة النظيفة، للحفاظ على بيئة آمنة، انسجاما مع الاتفاقات الدولية التي وقع عليها العراق في هذا الشأن.



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يذكر أن العراق يحرق نحو 17.91 مليار متر مكعب من الغاز في الأجواء من دون الاستفادة منها في دعم قطاع توليد الطاقة الكهربائية ومصانع البتروكيماويات وجميع الصناعات المرتبطة بالغاز.

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