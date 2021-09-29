"هيومن رايتس" تدين استخدام الصين للقوة بهدف رفع معدل التطعيم

2021/09/29 | 09:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إطار تحقيق هدف لرئيس الصيني، شي جين بينغ، الذي يريد تلقيح 1.1 مليار شخص، أو 80 في المائة من السكان، بحلول نهاية أكتوبر، يقوم عناصر من الشرطة بسلسلة إجراءات أدانتها منظمة "هيومن رايتس ووتش".

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