2021/09/29 | 09:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت المفوضية العليا المستقلة الانتخابات، اليوم الأربعاء، عدد محطات الاقتراع الخاص في الانتخابات المبكرة المقرر في 8 تشرين الأول المقبل، فيما كشفت عن حقيقة منع المصابين بكورونا من المشاركة.وقالت المتحدثة باسم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانتخابات العراقية… هذه الفئة ممنوعة من المشاركة بالاقتراع المركز الخبري الوطني.

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