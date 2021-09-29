2021/09/29 | 09:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، ترحيل العمل بمشروع قناة البدعة الانبوبية في البصرة الى العام المقبل، بسبب قلة التخصيصات المالية.وقال مستشار الوزارة والمتحدث الرسمي بـاسـمـهـا، عــون ذيــاب عـبـد الـلـه، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموارد ترحل مشروع البدعة للعام المقبل المركز الخبري الوطني.

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