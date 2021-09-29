مصر للطيران تنقل بريد العراق للعالم بدقة عالية

2021/09/29 | 09:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وقعت وزارة الاتصالات، اليوم الأربعاء، عقدا مع شركة مصر للطيران لنقل البريد العراقي الى دول العالم.وقال المدير العام للشركة العامة للبريد والتوفير و رئيس مجلس الادارة ادريس خالد عبد الرحمن في […]

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