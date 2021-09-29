خطأ فادح يدفع لاستمرار قوائم الموت بسبب الوباء في محافظة عراقية.. غادرنا الموجة الثالثة

2021/09/29 | 09:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشفت دائرة صحة ديالى، اليوم الاربعاء، عن استمرار قوائم الموت جراء وباء كورونا في المحافظة بسبب خطا فادح يرتكب رغم عبور المحافظة الموجه الثالثة.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "شهر ايلول الجاري سجل العديد من الايجابيات في المشهد الوبائي العام في ديالى ابرزها ارتفاع نسبة الاقبال على اللقاحات بنسبة 60% ما خلق طوابير بشرية على المراكز الصحية وخروج المحافظة من ذورة الموجة الثالثة لفيروس كورونا".

وأضاف ان "نسبة الإصابات في المحافظة انخفضت الى 50%"، مشيرا الى انه " رغم الايجابيات الا ان قوائم الموت بسبب الوباء لاتزال مستمرة رغم خلو السجلات من الضحايا ليومين لكن بقية الايام كانت الاعداد تتراوح من 1-4 حالات".

وعزا المتحدث باسم صحة ديالى، الموت الى "الخطأ الفادح الذي ترتكبه الكثير من العوائل هي التأني في مراجعة المراكز الصحية عند الاشتباه بالإصابة وخاصة لكبار السن ممن يعانون من امراض مزمنة"، لافتا الى ان " 80% من الحالات في مراكز العزل تصلنا حرجة جدا ومن كبار السن".

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