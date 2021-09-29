الحشد يقتل عنصرين من داعش بـ”كمين نوعي” شمالي بغداد

2021/09/29 | 09:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكنت قوات الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، من قتل عنصرين من تنظيم داعش، بكمين نوعي نفذته في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد.وقال إعلام الحشد الشعبي، في بيان، إن “أبطال فوج الطارمية في قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني نفذت كميناً في بساتين البو حمد شهاب بقضاء الطارمية شمال بغداد”.وأضاف أن “الكمين أسفر عن مقتل عنصرين من داعش، علما ان أحد المقتولين انتحاري كان يروم تفجير نفسه في العاصمة بغداد”، مشيراً إلى أن “العملية مستمرة، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا”.

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