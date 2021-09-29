2021/09/29 | 09:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ هبط سعر خام برنت، بعد أن تجاوز 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى في نحو ثلاث سنوات تقريبا، إذ فقدت موجة صعود استمرت خمسة أيام قوة الدفع إذ باع المستثمرون الخام لجني الأرباح.وشهدت الأسعار القياسية للخام نشاطا مفاجئا، فيما ينمو الطلب على الوقود، ويتوقع متعاملون أن تقرر دول رئيسية منتجة إبقاء الإمدادات شحيحة حين تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)الأسبوع القادم.ونزل خام برنت 44 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 79.09 دولار للبرميل، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018 عند 80.75 دولار.وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا أو ما يعادل 0.2 بالمئة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط يهبط بعد تجاوزه الـ80 دولاراً عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يهبط بعد تجاوزه الـ80 دولاراً) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يهبط بعد تجاوزه الـ80 دولاراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).