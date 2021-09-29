الحشد الشعبي يقتل عنصرين من داعش شمالي بغداد

2021/09/29 | 09:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكنت قوات الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، من قتل عنصرين من تنظيم داعش، بكمين نوعي نفذته في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد.وقال إعلام الحشد الشعبي، في بيان، إن “أبطال فوج الطارمية في قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني نفذت كميناً في بساتين البو حمد شهاب بقضاء الطارمية شمال بغداد”.وأضاف […]

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