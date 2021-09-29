2021/09/29 | 09:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المخالفات الانتخابية منذ بدء دعاية المرشحين ولغاية الآن الى أكثر من 160 مخالفة.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح صحفي ان “تــلــك المـخـالـفـات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تسجل 160 مخالفة منذ بدء الدعاية الانتخابية المركز الخبري الوطني.

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