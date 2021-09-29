2021/09/29 | 09:25 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ ذي قار: استثمار الغاز من حقلي الغراف والناصرية سيبدأ الشهر المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/29 | 09:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ذي قار: استثمار الغاز من حقلي الغراف والناصرية سيبدأ الشهر المقبل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ذي قار: استثمار الغاز من حقلي الغراف والناصرية سيبدأ الشهر المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).