إنخفاض في اسعار النفط

2021/09/29 | 09:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزل النفط الأمريكي 1.02 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 74.27 دولاراً للبرميل بعد أن هبط 0.2 بالمئة في الجلسة السابقة.

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