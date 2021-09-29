إستمرار النشاط الزلزالي بقضاء كلار في السليمانية

2021/09/29 | 09:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد سجلت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، استمرار واضح للنشاط الزلزالي جنوب شرق قضاء كلار بمحافظة السليمانية.وذكرت الهيئة في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان المراصد الزلزالية سجلت عند تمام الساعة 10:10:43 مساء الثلاثاء حسب التوقيت المحلي هزة ارضية بلغت قوتها (3،6) درجة حيث تبعد (14)كم جنوب شرق قضاء …

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