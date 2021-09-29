رأس المال: نتائج عملية الإنتاج المباشرة (104) II: الإنتاج الرأسمالي كإنتاج لفائض القيمة ج 3 - كارل ماركس

2021/09/29 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كارل_ماركس II: الإنتاج الرأسمالي كإنتاج لفائض القيمة ج 3[…] أي للحصول من عملية الإنتاج على قيمة أعلى من مقدار القيم الموظف فيها ولأجلها (أي لعملية الإنتاج) من جانب الرأسمالي.



إن إنتاج السلع هو، ببساطة، وسيلة لهذه الغاية، مثلما أن عملية العمل ذاتها لا تزيد حقا عن أداة لعملية إنماء القيمة، بمعنی-;- عملية خلق فائض القيمة، وليس بالمعنى السابق، المقصور على مجرد خلق قيمة.ولا تتحقق هذه النتي ......





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