اول تعليق بشأن مقتل الانتحاريين في الطارمية

2021/09/29 | 09:33 - المصدر: السومرية نيوز

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علق الخبير الامني فاضل ابو رغيف، اليوم الاربعاء، بشأن مقتل الانتحاريين في الطارمية صباح اليوم، فيما اشار الى انهم بقايا انتحاريين سوق الوحيلات.

وكتب ابو رغيف في تغريدة عبر "تويتر"، تابعتها السومرية نيوز، "عند الصباح يحمد القوم السرى، وعند ساعات الضياء الاول غيارى الامن الوطني امن شمال بغداد وبعد متابعة من قبل ضباط هذه الدائرة، وبملاحقة حذرة تمكنوا من قتل انتحاريين اثنين في منطقة البومحسن بالطارمية".

وأضاف، ان الانتحاريين "هم بقايا انتحاريين سوق الوحيلات بالتعاون مع حشد الطارمبة والجيش العراقي،طاب فِعلكم".

عند الصباح يحمد القوم السرىوعند ساعات الضياء الاول غيارى الامن الوطني امن شمال بغداد وبعد متابعة من قبل ضباط هذه الدائرة، وبملاحقة حذرة تمكنوا من قتل انتحاريين اثنين في منطقة البومحسن بالطارمية وهم بقايا انتحاريين سوق الوحيلات بالتعاون مع حشد الطارمبة والجيش العراقي،طاب فِعلكم.



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— فاضل ابو رغيف (@fadhil_abu_ragh) September 29, 2021

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