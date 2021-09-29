الثقافة: تحصي القطع الأثرية التي استعادتها منذ 2003

2021/09/29 | 09:33 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكشف التي ما تزال مفقودة بغداد – الصباح الجديد: أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والاثار، أن القطع الاثرية المسروقة من العراق بعد العامين 1991 و2003، تحمل جميعها رقما متحفيا، فيما أكدت نجاحها في المدة ذاتها في استعادة 17 ألفا اخرى.فيما أحصت الوزارة ، القطع الأثرية التي تمكنت من استردادها منذ العام 2003.وقال مدير الاعلام في هيئة ...

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