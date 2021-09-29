لجان الفيفا تصل إلى البصرة لتقييم الملاعب ورفع الحظر عن البلاد

2021/09/29 | 09:33 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتاح الجولة الثالثة لممتاز الكرة باقامة خمس مباريات غداً بغداد ـ الضباح الجديد: وصلَ، مساء أول أمس، وفدٌ من لجانِ الاتحاد الدوليّ لكرة القدم (FIFA) إلى محافظة البصرة، وذلك للإطلاع على المنشآت الرياضية والبنى التحتية من أجل رفع الحظر عن الملاعب العراقية..وسيتواجدُ وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، عدنان درجال، صباح أمس، في ...

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