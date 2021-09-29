صيرورة الحدث والتكوين في ديوان( بلاد الوجع)

2021/09/29 | 09:33 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للشاعر عيسى إسماعيل العبادي محمود خيون يصف أحد الباحثين في شؤون الأدب والشعر( مهدي يزداني خرم ) أنه قد يكون من الصعب إحصاء الأعمال الأدبية التي تناولت حروبا، غير أن دراسة سريعة لتطور هذا النوع من الأدب تظهر الدور البارز للادباء والمثقفين في مناهضة الحروب من خلال كتاباتهم، لاسيما في العصر الحديث، وربما يمكن القول ...

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