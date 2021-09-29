"لا حاجة لموافقة عبور مسبقة".. الأردن يعيد فتح الحدود البرية مع سوريا

2021/09/29 | 09:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت السلطات الأردنية فتح معبر "جابر نصيب" الحدودي مع سوريا، الأربعاء، أمام حركة الشحن والمسافرين.

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