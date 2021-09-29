الصدر: الاصلاح هو الباب الوحيد لأنقاذ العراق من الاحتلال والتطبيع والتبعية والرذيلة

2021/09/29 | 09:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الناخبين العراقيين الى الالتزام بالتقسيمات المناطقية خلال المشاركة بالانتخابات النيابية واقتراع الممثلين من أجل تحقيق الإصلاح، مشيراً إلى أن الإصلاح هو الباب الوحيد لإنقاذ العراق.وقال الصدر في تغريدة على موقع تويتر إنه “من … Readmore

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