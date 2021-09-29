2021/09/29 | 09:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت وزارة العدل، الأربعاء، عن توجه حكومي الى عقد اتفاقيات مع 3 دول، لاسترداد الأموال المنهوبة، مشيرة الى ان تلك الاتفاقيات سيتم إبرامها وفق مبدأ “التعامل بالمثل”.وقال الناطق باسم الوزارة احمد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق بصدد عقد اتفاقيات مع 3 دول لاسترداد الأموال المنهوبة المركز الخبري الوطني.

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