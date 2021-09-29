12 شخصًا شاركوا بحملها لقياس طولها.. أفعى بحجم مذهل تصل إلى أبوظبي

2021/09/29 | 09:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف حوض الأحياء المائية "ذا ناشونال اكواريوم"، والذي يقع بإمارة أبوظبي، عن أنه أصبح موطناً جديداً لأفعى "سوبر سنيك" وهي أنثى من فصيلة الثعبان الشبكي، وتبلغ من العمر 14 عامًا.

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