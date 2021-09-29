2021/09/29 | 09:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني عبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن سعادته بفوز فريقه باريس سان جيرمان على ضيفه مانشستر سيتي 2-0، وبتسجيله أول أهدافه بألوان الفريق الباريسي.وحملت الدقيقة 74 من مباراة سان جيرمان و”السيتي” ضمن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول تعليق لميسي بعد هدفه المذهل في شباك مانشستر سيتي المركز الخبري الوطني.

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