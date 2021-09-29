العثور على وكر لعصابات داعش الإرهابية بالطارمية

2021/09/29 | 09:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، عن تمكنها من العثور على وكرا لعصابات داعش الإرهابية بالطارمية.وذكرت الخلية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه انه "بعملية امنية استندت إلى معلومات دقيقة وتعاون مثمر بين الاجهزة الأمنية، فقد تمكنت قوة مشتركة من استخبارات اللواء ٥٩ وفوج الحشد الشعبي ( الطارمية) وقوة من جهاز الأمن الوطني".وأضافت انه "بناءً على المعلومات الواردة من جهاز الأمن الوطني، من العثور على وكر لعصابات داعش الإرهابية في بستان البو حمد شهاب ضمن قاطع الفرقة السادسة، حيث تم مداهمة هذا الوكر وتطويقه والاشتباك مع العناصر الإرهابية التي كانت بداخله، اذ تم قتل احدهم والذي كان يرتدي حزام ناسف وإصابة آخر، وقد جرى تشكيل فريق عمل مختص من قبل اللواء ٥٩ وتطويق المكان".

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