2021/09/29 | 09:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعترف مرشح تحالف المستشارة الألمانية انغيلا ميركل المسيحي لمنصب المستشار، ارمين لاشيت، بارتكاب أخطاء في المعركة الانتخابية.

جاء ذلك في الجلسة التأسيسية لكتلة التحالف المسيحي بعد تقليصها في ضوء نتائج انتخابات البرلمان الاتحادي التي جرت أول الأحد.

ونقل مشاركون في الجلسة التأسيسية للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي عن لاشيت قوله اليوم الثلاثاء إنه ارتكب أخطاء كمرشح رئيسي للتحالف وأعرب عن أسفه الشديد لهذا وقال إنه يود أن يقدم اعتذاره للذين تأثروا بهذه الأخطاء.

ونقلت هذه المصادر عن رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف رالف برينكهاوس قوله إن لاشيت لم يصل إلى الناخبين.

من جانبه، وجه زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الشكر للنواب على معاركهم الشرسة التي خاضوها في الانتخابات.

كان الموقع الرسمي لمفوض الانتخابات الاتحادي في ألمانيا أعلن الاثنين فوز الحزب الاشتراكي بانتخابات البرلمان الاتحادي وتفوقه على التحالف المسيحي، وذلك بعد فرز جميع الأصوات.وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على (25.7%) وهي أفضل نتيجة يحققها منذ سنوات، في حين تراجع تحالف ميركل إلى مستوى قياسي منخفض، بلغ (24.1%) بعد 16 عاماً قضتها ميركل في حكم البلاد وذلك مقابل (32.9%) كان قد حصل عليها التحالف في انتخابات عام 2017.

وصرح لاشيت بأنه لا يزال يرى أن هناك فرصاً لتشكيل ائتلاف حاكم مع الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر والمعروف باسم ائتلاف جامايكا (الذي يجمع بين ألوان الأحزاب الثلاثة الأسود والأصفر والأخضر).

ونقل المشاركون في الجلسة عن لاشيت قوله إن هؤلاء الذين انتخبوا التحالف قالوا:” لا تستسلموا بمثل هذه السرعة في تشكيل ائتلاف جامايكا” مشيراً إلى وجود إشارات قوية من جانب الحزب الليبرالي نحو التحالف المسيحي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرشح تحالف ميركل يعترف بارتكاب أخطاء) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرشح تحالف ميركل يعترف بارتكاب أخطاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).