ليفربول يحتفي بصلاح بعد تألقه في مباراة بورتو

2021/09/29 | 09:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني احتفى نادي ليفربول، بنجمه المصري محمد صلاح، بعد أن تألق في مباراة بورتو، أمس الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وقاد “الريدز” للفوز بنتيجة عريضة.وسجل صلاح […]

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