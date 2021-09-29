خبير: الولايات المتحدة يمكن أن تعطل إنتاج الطائرات التركية المسيرة

2021/09/29 | 10:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن للأمريكيين فرض عقوبات على تركيا تتعلق بالقطع اللازمة لتصنيع الطائرات التركية المسيرة "بيرقدار" و "أكينجي" التي بدأ إنتاجها للتو.

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