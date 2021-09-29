قتل داعشي وإصابة آخر خلال مداهمة وكر في الطارمية

2021/09/29 | 10:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعتمكنت القوات الأمنية، اليوم الأربعاء من قتل إرهابي داعشي وإصابة آخر أثناء مداهمة أحد الأوكار في منطقة الطارمية شمال بغداد.وذكرت خلية الإعلام الامني في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعملية أمنية استندت إلى معلومات دقيقة وتعاون مثمر بين الأجهزة الأمنية، تمكنت قوة مشتركة من استخبارات اللواء 59 وفوج الحشد الشعبي (الطارمية) وقوة من جهاز الأمن الوطني، وبناءً على المعلومات الواردة من جهاز الأمن الوطني، من العثور على وكر لعصابات داعش الإرهابية في بستان البو حمد شهاب ضمن قاطع الفرقة السادسة".وأضافت أن "القوة داهمت هذا الوكر وطوقته واشتبكت مع العناصر الإرهابية التي كانت بداخله، إذ تم قتل أحدهم الذي كان يرتدي حزاماً ناسفاُ وإصابة آخر، وقد جرى تشكيل فريق عمل مختص من قبل اللواء 59 وتطويق المكان، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

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