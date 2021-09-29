إن الهوى قد هوى... - محمد الحنفي

2021/09/29 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي والعاملون...على أن يصير الشعب...صاحب الكلمة...في مقدمة...كل الكلمات...بحكم الهوى...بحكم حب الشعب...بحكم حب الحياة الكريمة...بحكم حلم اليقظة...بحكم...غياب الإنسان...فينا...بحكم الحرمان...من كل الحقوق...لأن الهوى...قد هوى...في قرار...لا قاع له...من أعالي الجبل...إلى قاع النهر...الجارف...بين الجبال...في اتجاه البح ......





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