2021/09/29 | 10:05 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | المشهد العراقي.. خفايا الماضي وشواهد الحاضر وتوقعات المستقبل | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: DNYH60cNuHI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | المشهد العراقي.. خفايا الماضي وشواهد الحاضر وتوقعات المستقبل | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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