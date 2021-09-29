أسطورة الملاكمة ماني باكياو يعتزل ويوجه رسالة مؤثرة

2021/09/29 | 10:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى باكياو مسيرته، التي استمرت 26 عاما وتضمنت 72 مباراة؛ بينها 62 فوزا – بينهم 39 بالضربة القاضية – و8 خسائر وتعادلان.

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