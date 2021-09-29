الاتصالات تحذر من التلاعب بأسعار الإنترنت

2021/09/29 | 10:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الأربعاء، عن خطتها للعام الدراسي الجديد، فيما حذرت من التلاعب بأسعار كارتات الإنترنت.وقال المتحدث باسم الوزارة، رعد المشهداني، ان “الوزارة وضعت خطة خاصة لدعم وزارتي التربية والتعليم […]

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