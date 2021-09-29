بعد نفي والدها لارتدائه... حلا شيحة بالحجاب

2021/09/29 | 10:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الفنّانة المصرية حلا شيحة، عودتها للحجاب، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، واعتمدتها كصورة بروفايل، وذلك بعد وقتٍ قصير من نفي والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة لارتدائه

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