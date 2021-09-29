السعودية.. القبض على

2021/09/29 | 10:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد انتشار فيديو يوثق واقعة تحرش على أحد الطرق العام، تمكنت السلطات السعودية من توقيف 5 أشخاص اعتدوا على مجموعة من النساء كانت داخل مركبة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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