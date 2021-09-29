مصدر لـ«الاقتصاد نيوز»: السندات بقيمة تريليون دينار وستذهب لسد العجز في الموازنة

2021/09/29 | 10:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اكد مصدر مسؤول، أن سندات البناء التي طرحها البنك المركزي لصالح وزارة المالية، ستدعم العجز في موازنة العام 2021.

وقرر البنك المركزي يوم 26 أيلول 2021، طرح سندات بفئتين "سند فئة 500 الف دينار بفائدة سنوية 6٪ ولاجل سنتين وسند فئة مليون دينار بفائدة سنوية 7٪ لاجل 4 سنوات".

ووفقا لموازنة العام 2021، فان وزارة المالية ستطرح سندات وطنية بقيمة 8.5 تريليون دينار لتمويل العجز في الموازنة.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "السندات التي اطلقها البنك المركزي بقيمة تريليون دينار، وسيخصمها البنك لصالح وزارة المالية".

وأضاف أن الفائدة على السندات المطروحة ممتازة جدا، وستساهم في تطوير السوق المالي المحلي، مشيرا إلى أن وزارة المالية ستستخدم هذه الأموال لدعم العجز وقد تذهب لدعم الموازنة التشغيلية او الموازنة الاستثمارية.

وبين أن المشكلة التي تقف عائقا تتمثل بالتوقيت الصعب التي طرحت فيه، وهي تحول الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف اعمال وبالتالي قد تفشل هذه السندات، مضيفا أن العديد من أصحاب الاموال سيقومون بالاستثمار في هذه السندات.

ولفت إلى أنه في حالة نجاح هذه السندات فانه سيجري طرح سندات بقيمة تريليون دينار اخر.

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