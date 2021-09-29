2021/09/29 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه التحرير والتحديثتهاونت المنظمات السياسية كافة لحد كبير في الحشد الشعبي والتوعية والتنظيم، ما أضعف نفوذها في الأوساط الشعبية، وأعاق تطوير الحراك الشعبي العام، معتمدة على بديل الكفاح المسلح.



والتجارب أثبتت أن الكفاح المسلح يتطور حتى إنجاز ثورة التحرير الوطني أو الاجتماعي بقدر ما يرفده حراك شعبي متنام باضظراد.



والأدق القول ان الكفاح المسلح ينجح في تحقيق التحرر والتقدم حين يكون تتويجا لحراك شعبي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أليس بالإمكان أبدع مما كان ؟-2 - سعيد مضيه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أليس بالإمكان أبدع مما كان ؟-2 - سعيد مضيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).