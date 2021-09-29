تابع لمقال ربي احمني... - غسان صابور

2021/09/29 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غسان_صابور تابع لمقالي " ربي احمني من أصدقائي " المنشور بالحوار الأسبوع الماضيhttps://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732467والذي جلب لي بعض الهمهمات والانتقادات الفردية..



كالعادة..



كما جلب بعض التشجيعات والتأييد...



ولكنني أعود لأؤكد بشكل قطعي..



بأن تحليلي لا بشكل فردي أو شخصي..



بأنه موجه لفرد أو أف ......





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