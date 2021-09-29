2021/09/29 | 10:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقدم برنامج Living Golf على CNN، شين أودونوغ، يزور أحد ملاعب الغولف الأكثر خضرة في العالم، ملعب براوتارهولت للغولف، لمعرفة كيف تقود أيسلندا الطريق في مجال الاستدامة مع استمرار نمو صناعة الغولف في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذه الروبوتات تجعل ملعب غولف في أيسلندا من بين الأكثر خضرة بالعالم) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هذه الروبوتات تجعل ملعب غولف في أيسلندا من بين الأكثر خضرة بالعالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).